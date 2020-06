Bilan coronavirus du 22 juin : Le nombre de contaminations poursuit sa courbe ascendante en Algérie

Le nombre de contaminations poursuit sa hausse en Algérie, au bilan du 22 juin communiqué à Alger, par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, on dénombre 149 cas contaminés recensés lors des derniers 24 h contre 140 au bilan d’hier.

De ce fait, le nombre total des cas contaminé à travers les 48 wilayas s’élève à 11920, tandis que le nombre des décès grimpe à 852 morts après le recensement de 7 nouveaux décès (8 hier), ont indiqué ce lundi les autorités sanitaires Algériennes.

En revanche, 137 nouvelles guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures contre 128 enregistrées hier. Le bilan global des rétablissements atteint ainsi 8520 cas dans le pays depuis l’adoption du traitement thérapeutique à base de Chloroquine en Algérie. Enfin, le décompte fait état de 39 patients sont placés en soins intensifs, ajoute la même source.

Fourar a enfin indiqué que « la négligence et le non respect des règles générales de prévention et du port obligatoire du masque, en tant que mesures essentielles pour protéger la société, favorisent inévitablement la propagation de l’épidémie ».