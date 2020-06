Maltraitance de l’activiste Boussaha : Le ministère de la Justice dément

Dans un communiqué rendu public hier soir sur Facebook, le ministère de la Justice, a réfuté catégoriquement les informations qui circulent sur les réseaux sociaux ainsi que les déclarations du collectif de la défense du détenu d’opinion Zakaria Boussaha selon lesquelles l’activiste est victime de mal traitance ainsi que des violations commises contre lui à la maison d’arrêt d’Annaba.

En effet, le communiqué du ministère précise : « Le 08 juin 2020, certains médias sociaux ont publié un communiqué pour dénoncer les conditions de l’incarcération du détenu Zakaria Boussaha et ce qui a été décrit comme des violations commises contre lui à la prison d’El Bouni à Annaba dont son exposition à des pressions psychologiques et des pratiques violentes, comme le fait notamment de le priver de contacter sa famille et ce en violation des procédures en vigueur”, lit-on dans le communiqué.

Selon la même source, le procureur du Conseil judiciaire d’Annaba a enquêté sur l’affaire en coordination avec l’Ordre des avocats d’Annaba, et après avoir entendu le détenu en question (Zakara Boussaha) sur un rapport du directeur de l’établissement pénitentiaire dans lequel l’intéressé nie absolument avoir été exposé à tout type de mauvais traitements à l’intérieur de la prison.

Concernant la demande de contact avec sa famille, le communiqué précise que l’intéressé n’a soumis aucune demande auprès du service concerné, oralement ou par écrit, car selon la même source Boussaha ne possède pas le numéro de téléphone de sa famille.

Le communiqué a souligné à la fin, que les résultats des enquêtes ont conclu que toutes les allégations sont sans fondement et complètement erronées.

Rédaction d’Algérie360