Education Nationale : L’avant-projet de la réforme du système éducatif sur la table du ministère

Le Ministère de l’Education Nationale, Mohamed Ouadjaout, a annoncé être en possession d’un avant-projet de réactualisation et de réforme des programmes et des manuels scolaires.

Le système éducatif est à nouveau sujet à de nouvelles expérimentations, selon le Ministère de l’Education Nationale, un projet de réforme est en cours de préparation afin d’ouvrir un nouveau débat national sur la question de l’éducation en Algérie.

Les programmes et les manuels éducatifs ont été souvent sujets à de multiples réformes et contre-réformes au cours des années passées.

Mohamed Ouadjaout, Ministre de l’Education Nationale, l’a annoncé devant les membres de la commission des finances de l’Assemblée Populaire Nationale soulignant ainsi son intention de concrétiser ce projet, il précise que les copies du projet sont déjà prêtes et seront distribuées aux différents acteurs du secteur de l’éducation.

Dès ce dimanche, les partenaires sociaux, notamment le syndicat du secteur, seront reçus au niveau du ministère pour discuter de cette réforme et enrichir ainsi le débat. Peu d’informations ont été dévoilées à propos cette réforme, hormis celle de l’introduction de l’anglais dès le cycle primaire ainsi que l’allègement des programmes.

Cependant, le grand obstacle que doit contrer le ministère et celui des querelles idéologiques opposant « les conservateurs » aux « modernistes » qui se livrent en bataille à chaque fois que le débat de la réforme de l’école est ouvert. Ces conflits remontent au temps des anciens ministres Benbouzid et Benghabrit, et ont comme seul résultat un système éducatif peu efficace qui ne satisfait ni les parents d’élèves ni la famille éducative.

Ce dernier affecte également le secteur de l’enseignement supérieur, qui reçoit de nouveaux étudiants dénués de sens critique et synthétique habitués au « parcœurisme » et non à l’analyse scientifique.

Le Ministre actuel, premier responsable du secteur de l’éducation, a promis, en février dernier lors d’un Conseil des Ministres, « que la réforme sera radicale, et dont les retombées seront ressenties dès la prochaine rentrée ».

