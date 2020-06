C’est avec beaucoup de tristesse que l’hôpital du Colonel Ahmed Bouguerra à Hassi Bahbah, wilaya de Djelfa, a annoncé le décès du chef de service chargé du suivi du Coronavirus suite à sa contamination, rapporte le journal arabophone « El Khabar ».

Il s’agit de Mekaoui Atiaa, coordinateur des activités paramédicales et chef de service chargé du suivi du Covid-19, le défunt a été infecté par le virus et à cause du diabète et de l’insuffisance rénale dont il souffrait, il a eu des complications suite auxquelles il a succombé après des jours d’hospitalisations.

Les habitants de Hassi Bahbah, très affectés par cette tragique nouvelle, témoignent de la compétence du regretté, et affirment que de jour comme de nuit, il n’a ménagé aucun effort pour mener à bien ses missions pour lutter contre le Coronavirus en prenant le soin de consulter personnellement les patients mis en quarantaine, affirme la même source.

Rédaction d’Algérie 360.