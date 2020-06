Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 21 juin 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 140 nouvelles contaminations au Covid-19 et 8 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 11771, celui des décès à 845, alors que le total des patients guéris passe à 8422.

Voici les principaux événements de journée du dimanche 21 juin 2020 :

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), Dr Djamel Fourar, s'est exprimé, ce dimanche, sur le bilan des contaminations qui ne cesse d'augmenter ces derniers jours.

Le bilan quotidien des contaminations au coronavirus a enregistré une hausse, ce dimanche, avec 140 nouveaux cas enregistrés lors des dernières 24 heures.

Le président chinois, Xi Jinping a annoncé, le 17 juin dernier, que les pays africains, dont l'Algérie, seront parmi les premiers à bénéficier d'un vaccin fabriqué en Chine.

Le procès de l'ancien président du FCE et homme d'affaires, Ali Haddad, s'est ouvert, ce dimanche matin, au tribunal de Sidi M'hamed, à Alger.

Le juge d'instruction du tribunal de Sidi M'hamed à Alger, a décidé, ce dimanche, d'autoriser l'ancien premier ministre Ahmed Ouyahia à assister à l'enterrement de son frère qui est décédé ce matin.

La militante du Hirak et médecin Amira Bouraoui a été condamnée, ce dimanche 21 juin, à 1 an de prison ferme par le tribunal de Chéraga à Alger.

Depuis la suspension des vols aériens à cause de la pandémie du Covid-19, des centaines de ressortissants algériens se sont retrouvés bloqués dans plusieurs pays. Ils font face à ce calvaire depuis plus de trois mois et leur patience touche à sa fin.

Le bilan du Coronavirus en Algérie poursuit sa courbe ascendante après l'enregistrement de 140 nouveaux cas de contaminations et (8) nouveaux décès au bilan du 21 juin communiqué par le porte-parole du Comité scientifique, Dr Djamel Fourar.

Laifa Ouyahia, le frère d'Ahmed Ouyahia est décédé dimanche 21 juin des suites d'un « arrêt cardiaque » à l'intérieur du tribunal de Sidi Mh'amed .

C'est avec beaucoup de tristesse que l'hôpital du Colonel Ahmed Bouguerra à Hassi Bahbah, wilaya de Djelfa, a annoncé le décès du chef de service chargé du suivi du Coronavirus suite à sa contamination, rapporte le journal arabophone « El Khabar ».

Dans le cadre de l'étude annuelle « Best Countries » 2020, qui consiste a évolué 80 pays sur la base des réponses de 21 000 personnes, US News and World Report a établi son classement 2020 des pays les plus puissants du monde. Sans grande surprise, ce sont les États-Unis qui gardent la tête du classement. La liste est déterminée en prenant en compte les influences politiques et financières d'un pays, ses alliances diplomatiques, la puissance de son armée et sa position de leadership sur la scène internationale, l'Algérie de sa part ne figure pas dans la liste des 80 pays les plus puissants.

Le Ministère de l'Education Nationale, Mohamed Ouadjaout, a annoncé être en possession d'un avant-projet de réactualisation et de réforme des programmes et des manuels scolaires.

Dans le cadre d'une embuscade opérée, samedi soir à Aïn Defla, par un détachement de l'Armée Nationale Populaire (ANP) un caporal contractuel est décédé sur le champ de bataille, annonce un communiqué de l'ANP.

Lors d'une visite de travail à Batna, La Ministre de la Formation et de l'Enseignement Professionnels, Hoyam Benfreha, s'est prononcée concernant l'inscription aux formations professionnelles de la prochaine session de septembre.

De nombreux astronomes ont observé ce dimanche 21 juin dans le ciel d'Afrique de l'Est et d'une partie de l'Asie, pour le solstice d'été, une rare éclipse solaire de type «cercle de feu ».

Des chercheurs de l'Université Mohamed Boudiaf de M'Sila ont pu développer un projet innovant d'intelligence artificielle pour les drones.

L'Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement « AADL » a annoncé dans un communiqué les modalités de la reprise du paiement des factures mensuelles du loyer.

La pandémie du coronavirus (Covid-19) s'amplifie de jour en jour dans la wilaya de Sétif, les médecins et les autorités sanitaires de la wilaya tirent la sonnette d'alarme, une hausse inquiétante du nombre de personnes atteintes et de décès enregistrés lors des derniers jours, par conséquent le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, a convoqué, mercredi dernier, les membres de la commission de sécurité de wilaya élargie pour s'enquérir de la situation et chercher des meilleurs solution afin d'éviter une crise sanitaire.

Dans un communiqué rendu public hier soir sur Facebook, le ministère de la Justice, a réfuté catégoriquement les informations qui circulent sur les réseaux sociaux ainsi que les déclarations du collectif de la défense du détenu d'opinion Zakaria Boussaha selon lesquelles l'activiste est victime de mal traitance ainsi que des violations commises contre lui à la maison d'arrêt d'Annaba.

La compagnie Aérienne Air Algérie a rouvert ce dimanche son agence sise à la place Maurice Audin d'Alger au public, après trois mois de fermeture (depuis le 19 mars) à cause du confinement décrété par l'État suite à la propagation de la pandémie de coronavirus ainsi que la fermeture des frontières et la suspension des vols.