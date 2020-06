Coronavirus Algérie : Recrudescence inquiétante à Sétif, 31 espaces commerciaux fermés

La pandémie du coronavirus (Covid-19) s’amplifie de jour en jour dans la wilaya de Sétif, les médecins et les autorités sanitaires de la wilaya tirent la sonnette d’alarme, une hausse inquiétante du nombre de personnes atteintes et de décès enregistrés lors des derniers jours, par conséquent le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, a convoqué, mercredi dernier, les membres de la commission de sécurité de wilaya élargie pour s’enquérir de la situation et chercher des meilleurs solution afin d’éviter une crise sanitaire.

31 espaces commerciaux ont été fermés depuis jeudi à Sétif et à El-Eulma rapporte le journal Francophone « Liberté ». Au chef-lieu de wilaya, dès les premières heures de la matinée, les services de sécurité se sont déployés autour des marchés dss 1014-Logements, Aïn Mouss, au centre commercial Ifriqia, au centre Bensekka appelé communément Malizya, au marché aux bestiaux de Sétif et à celui d’El-Eulma ainsi que vers d’autres surfaces pour manquement aux règles d’hygiène et non-respect des mesures barrières, précise la même source.

Selon les spécialistes la courbe ascendante des victimes de la pandémie dans la wilaya est dû à l’indiscipline des citoyens, “La situation est certes maîtrisée mais nous devons agir face aux commerçants qui ne respectent pas les lois. J’ai demandé au directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de ne pas recevoir les commerçants qui ne respectent pas la loi”, déclare le wali de Sétif.

Une augmentation significative du bilan du Covid-19 à Sétif, le nombre de personnes testées positives a dépassé les 1 300 avec pas moins de 102 personnes décédées dont 5 depuis lundi dernier au niveau du CHU et des cinq hôpitaux de la wilaya de Sétif, ajoute la même source, hier matin, le CHU a enregistré 101 nouveaux cas positifs et 2 décès.

À cet égard, le personnel hospitalier dans la wilaya de Sétif dénonce les conditions non favorables permettant d’exercer correctement leur profession faute du manque de moyens de protection individuelle, de respirateurs et de scopes ainsi que l’inexistence d’un laboratoire pour la PCR, ils attendent toujours l’arrivée de la commission ministérielle afin d’exposer cette situation catastrophique .

