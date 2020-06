Coronavirus Algérie : Ce qu’a dit Dr Fourar sur l’augmentation des contaminations

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), Dr Djamel Fourar, s’est exprimé, ce dimanche, sur le bilan des contaminations qui ne cesse d’augmenter ces derniers jours.

Lors du point de presse quotidien la pandémie du coronavirus, Dr. Fourar a estimé que la hausse du nombre des cas confirmés de la Covid-19 était « naturelle », au vu de la reprise de certaines activités commerciales, économiques et sociales, suite à la levée partielle ou totale du confinement.

« Le non respect des mesures de prévention, notamment le port de masques, la distanciation physique et les règles d’hygiène sont les principales causes de la hausse enregistrée dernièrement », a précisé Dr Fourar, soulignant que cette hausse n’était « pas inquiétante pour l’instant ».

Pour rappel, 140 nouvelles contaminations au Coronavirus et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le total des cas confirmés à 11.771 cas, celui des décès à 845 morts.

Redaction d’Algerie360