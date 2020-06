Classement des 80 pays les plus puissants dans le monde : L’Algérie out !

Dans le cadre de l’étude annuelle « Best Countries » 2020, qui consiste a évolué 80 pays sur la base des réponses de 21 000 personnes, US News and World Report a établi son classement 2020 des pays les plus puissants du monde. Sans grande surprise, ce sont les États-Unis qui gardent la tête du classement. La liste est déterminée en prenant en compte les influences politiques et financières d’un pays, ses alliances diplomatiques, la puissance de son armée et sa position de leadership sur la scène internationale, l’Algérie de sa part ne figure pas dans la liste des 80 pays les plus puissants.

Si les États-Unis, la Russie et la Chine se maintiennent en tête de la liste des pays les plus puissants du monde en 2020 , la France, le Canada, la Suisse et la Belgique figurent également dans le top-25, selon le magazine US News and World Report.

En effet, l’Arabie saoudite, seul pays arabe dans le top 10, a réussi à se classer à la dixième place, alors que d’autres pays ont baissé dans le classement des puissances mondiales de cette année, tandis que 4 pays arabes figurent dans le top 25, il s’agit de l’Arabie Saoudite (10e), Les Émirats Arabes Unis (11e), Le Qatar ( 18e), et l’Égypte.

Concernant, le classement des pays voisins, notamment la Tunisie et le Maroc, le royaume du Maroc se positionne à la 57e place. Tandis que la Tunisie occupe la 61e place, l’Algérie quant à elle est absente dans la liste, qui compte 80 pays.

Au total, le classement analyse 80 pays dans ce palmarès, les pays les plus puissants sont définis comme ceux qui font constamment les gros titres de la presse, préoccupent les hommes politiques et influencent l’économie globale. Leur politique étrangère et leur budget militaire sont rigoureusement étudiés et pris en compte.

Rédaction d’Algérie360