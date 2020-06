Ali Haddad : « Je voulais construire un complexe sportif comme celui du PSG »

Le procès de l’ancien président du FCE et homme d’affaires, Ali Haddad, s’est ouvert, ce dimanche matin, au tribunal de Sidi M’hamed, à Alger.

Lors de son procès, Ali Haddad a indiqué que il voulais construire un complexe sportif comme celui du club parisien PSG.

« Je voulais construire pour l’USM Alger un complexe sportif comme celui du Paris Saint-Germain, mais malheureusement j’ai été incarcéré », a déclaré l’homme d’affaires.

« Si je n’avais pas été emprisonné, l’Algérie n’aurait pas importé du lait de l’étranger », a ajouté Ali Haddad.

Répute proche de Said Bouteflika, Ali Haddad a été arrêté le 31 mars 2019 par des éléments des Douanes algériennes, au niveau du poste frontalier d’Oum Tboul, alors qu’il tentait de fuir vers la Tunisie.

L’ex patron du FCE est poursuivi pour les chefs d’accusations liés à « l’obtention de privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation de la législation», «dilapidation de deniers publics», «abus de fonction», «conflit d’intérêts» et «corruption dans la conclusion de marchés publics».

A noter que plusieurs anciens ministres du Gouvernement de Ouyahia et Sellal sont appelés à comparaître dans ce procès.

Il s’agit des anciens ministres de l’Industrie, Amara Benyounès, Abdessalem Bouchouareb (en fuite à l’étranger) Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda. Et des ministres des Travaux publics, Abdelkader Ouali, Abdelghani Zaalane, Ammar Ghoul et Boudjemâa Talai, ainsi que plusieurs anciens walis.

