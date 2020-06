Alger : Air Algérie rouvre son agence à Audin

La compagnie Aérienne Air Algérie a rouvert ce dimanche son agence sise à la place Maurice Audin d’Alger au public, après trois mois de fermeture (depuis le 19 mars) à cause du confinement décrété par l’État suite à la propagation de la pandémie de coronavirus ainsi que la fermeture des frontières et la suspension des vols.

Après des mois de fermeture, Air Algérie a décidé de rouvrir progressivement ses agences commerciales au grand public, Deux agences de la compagnie aérienne nationale ont rouvert leurs portes au public à Annaba et Oran. D’autres agences seront rouvertes dans les prochains jours afin de diriger et revérifier les billets de voyage de ses clients et pour bien se préparer pourune éventuelle reprise prochaine.

Pour rappel, les frontières Algériennes aériennes et maritimes sont actuellement toujours fermées, aucune date n’a été avancée par le gouvernement concernant la reprise.

Rédaction d’Algérie360