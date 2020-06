AADL dévoile les dates du paiement des factures mensuelles du loyer

L’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement « AADL » a annoncé dans un communiqué les modalités de la reprise du paiement des factures mensuelles du loyer.

En effet, l’agence a indiqué, dans un communiqué rendu public hier, samedi 20 juin, que les résidents des logements locatifs peuvent commencer à payer les factures du loyer mensuel à partir de ce mois de juin.

Il s’agit de payer la facture du mois de juin et 50% de celle du mois de mars dernier qui, rappelons-le, a été reportée à cause de la pandémie du coronavirus qui s’abat sur le pays et le monde depuis des mois.

« L’AADL » précise dans ce même communiqué que le processus de paiement de factures se poursuivra de la même manière jusqu’au paiement de toutes les factures restantes et ce sans taxer une pénalité de retard.

L’agence appelle ainsi tous les résidents des cités AADL à se diriger, dans un premier lieu, auprès de ses services spécialisés pour réguler la situation de leurs factures, puis de se rendre, dans un second lieu, au niveau des banques pour régler celles-ci.

Rédaction d’Algérie 360.