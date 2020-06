Visa d’études France : Voila ce qui va changer pour les algériens

Le ministère français des Affaires étrangères (MAE) a annoncé une nouvelle mesure pour les Etudiants étrangers, dont les algériens, désireux de poursuivre leurs études en France.

En raison de la propagation du Coronavirus (Covid-19), le MAE français a appelé les étudiants étrangers qui doivent se rendre en France pour leurs études à déposer leur demandes de Visas à partir du 1er juillet pour qu’elles soient traitées en priorité.

Cette nouvelle décision a été prise par le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, et le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner.

Pour rappel, la France a levé, le 15 juin dernier, ses restrictions d’entrée pour les voyages non essentiels des citoyens de l’Union européenne et des pays de l’espace Schengen, à l’exception de l’Espagne et du Royaume-Uni.

