Quand les employés de Sovac réclament la libération de Oulmi

Les employés de Sovac Algérie ont organisé, ce samedi matin, un rassemblement devant le Tribunal de Sidi M’hamed d’Alger, pour réclamer la libération de leur patron Mourad Oulmi, en détention pour corruption.

Lors de procès de leur patron Mourad Oulmi, le représentant du ministère public du tribunal de Sidi M’hamed a requis, le jeudi dernier, une peine de 15 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars contre le patron de Sovac.

Dans un communiqué rendu public hier, les employés de Sovac ont défendu leur patron estimant que Mourad Oulmi a présenté lors de son procès toutes les preuves de la conformité de l’investissement (usine Sovac de Relizane) avec la réglementation en vigueur.

Placé sous mandat de dépôt depuis plus d’un an, Mourad Oulmi est poursuivi pour « Blanchiment d’argent issus des revenus criminels, corruption, trafic d’influence, et pression sur des fonctionnaires publics pour l’obtention d’indus privilèges ».

Redaction d’Algerie360