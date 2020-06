Qatar Airways annonce la date de la reprise des vols vers l’Algérie

La compagnie aérienne Qatar Airways » a fixé la date de la reprise de ses vols vers l’Algérie.

Selon le site RoutesOnline, Qatar Airways reprendra ses vols vers l’Algérie à partie du 10 juillet avec trois vols par semaine au départ de l’aéroport de Doha-Hamad International à destination de l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene.

La compagnie qatarie a annoncé, jeudi dernier, avoir « étendu » son « réseau à plus de 40 destinations ». Qatar Airways opère toujours des vols vers plusieurs villes notamment Londres, Tokyo et Amsterdam.

A noter que le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus et le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune ont reporté à « début juillet » l’examen d’une éventuelle réouverture de l’espace aérien et des frontières terrestres et maritimes ».

Redaction d’Algerie360