Comment déplacer Windows 10 sur un SSD : la méthode facile

Pour profiter des capacités maximales de votre ordinateur en rendant le démarrage, l’ouverture, le chargement et l’exécution des applications, rapides et fluides, il est impératif de vous débarrasser de votre vieux disque dur mécanique au profit d’un SSD 100% électronique.

Si vous décidez de franchir le pas et de basculer sur un disque SSD, sachez qu’il existe une méthode, ou plutôt un logiciel, assez performant qui vous permettra de littéralement ‘cloner’ votre disque dur actuel sur SSD, pour que la transition se fasse en toute fluidité.

Comment procéder ?

1.Installer le SSD

Tout d’abord, il faut brancher le SDD de manière physique au port SATA ou NVME à l’intérieur de votre ordinateur. Il faut que les deux disques (HDD et SSD) soient branchés sur le même ordinateur en même moment.

2. Télécharger et installer le logiciel

Si vous utilisez un ordinateur portable qui n’accepte qu’un seul disque dur en même temps, profitez de l’un de ses ports USB pour brancher le SSD via un convertisseur.

Pour vous aider à transférer votre installation Windows ainsi que vous fichier depuis votre vieux disque dur à votre nouveau SSD, ce tutoriel utilisera EaseUS Todo Backup Free, un logiciel gratuit de sauvegarde de données qui est sans doute le logiciel le plus rapide et le plus facile à utiliser pour cloner un disque dur Windows 10 ou autre.

Ainsi, il faudra aller sur le site officiel de EaseUS et le télécharger EaseUS Todo backup Free sur votre ordinateur. L’installation se fera ensuite de manière classique en cliquant sur ‘Suivant’ et en acceptant les conditions d’utilisation.

3. Vérification à faire

On procèdera ensuite au clonage de votre ancien disque dur, c’est-à-dire à la création d’une copie conforme à ce dernier et la transférer sur le nouveau SSD fraichement installé. Et là, il faut faire très attention ! il faut s’assurer que la capacité de stockage du SSD est capable de contenir tous les fichiers que vous allez transférer.

Dans le cas contraire, il faut impérativement supprimer ceux dont ne vous avez pas besoin, ou les copier ailleurs (sur une clé USB par exemple).

Sauvegarder les données du disque de destination (le SSD) à l’avance, car il sera effacé).

Libérer de l’espace sur le disque dur.

Scanner l’ordinateur grâce à un antivirus.

Vérifier l’intégrité du disque dur (Propriété>Outils>Vérifier).

4. La procédure de clonage

On arrive enfin au cœur de l’opération, c’est-à-dire les manipulations à faire sur le logiciel EaseUS Todo Backup Free.

Ouvrez EaseUP Todo BackFree et cliquez sur Sauvegarde du système.*

Cliquez sur l’installation Windows à cloner et vérifiez la destination de la sauvegarde et la disponibilité de l’espace nécessaire pour l’effectuer.*

Cliquez sur procéder.*

Attendez la fin de l’opération, puis revenez sur l’écran d’accueil du logiciel et appuyez sur ‘cloner’.

Choisissez le disque cible et cochez la case qui lui est associée.

Cliquez sur procéder.

Confirmez l’effacement du disque de destination (SSD) en appuyant sur OK.

Attendez la fin de la procédure de copie puis appuyez sur Finir. Et voilà ! votre installation Windows 10 a été transférée sur le nouveau disque SSD, il ne vous reste plus qu’à redémarrer votre ordinateur, retirer l’ancien disque HDD (ou le formater) et profiter de la nouvelle vitesse d’exécution de votre ordinateur !

5.La procédure en images

Fonctionnalités supplémentaires

De plus, EaseUS recommande de faire certaines opérations (quoi que non-indispensables) avant d’entamer la procédure, et que voici :

De plus vous permettre de sauvegarder tout le système et cloner vos disques durs, EaseUS Todo Backup Free vous propose aussi de nombreuses autres fonctionnalités gratuites et premium :

Sauvegarder une partition en particulier.

Sauvegarder des fichiers.

Cloner des partitions.

Premium

Sauvegarde des emails.

Sauvegarde intelligente (régulière).

Gratuites

Pour profiter des fonctionnalités premium, très utilise pour les utilisateurs professionnels, il suffit d’acquérir une licence qui vous permettra en plus de profiter de mises à jour gratuites à vie.

