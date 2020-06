Logements LPP : Du nouveau pour les souscripteurs

Le Président directeur général (P-dg) de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), Hafedh Soufiane, a effectué, la semaine dernière, plusieurs visites de travail et d’inspection sur plusieurs sites de projets de logements LPP dans plusieurs wilayas.

A Bordj Bou Arreridj, le PDG de l’ENPI s’est enquis de l’avancement des travaux de deux projets de 40 et de 109 Logements LPP, où il a instruit l’entreprise de réalisation d’accélérer les travaux de la réhabilitation extérieure et intérieure en vue de réceptionner le projet dans les plus brefs délais.

Dans la wilaya de Sétif, il s’est rendu aux sites des projets de 154, 320 et 500 LPP dans la commune de « Gaoua », où il a été convenu avec le directeur de l’urbanisme et le bureau d’études qui supervise le projet de lancer incessamment les travaux de la réhabilitation extérieure et de la réalisation des réseaux de canalisations selon le cahier des charges, et ce à partir de la semaine en cours.

A Constantine, Hafedh Soufiane s’est enquis des deux projets de 620 LPP « Massinissa » et de 350 LPP au pôle urbain « Ali Mendjeli » constatant les défauts et les insuffisances enregistrés dans ces deux projets, tout en donnant des instructions pour les contenir rapidement.

Ensuite, le PDG de l’ENPI a inspecté le projet de 534 logements promotionnels à El Kala, avant de se rendre à Annaba où il visita d’abord l’avancement des travaux au niveau des deux sites de 300 et 270 unités LPP Draa Errich, 40 autres à Chaiba 1, 72 à Chaiba 2, 46 à Chaiba 3 et 76 logements à Boukhadra.

Lors de sa visite, Hafedh Soufiane a pris note d’un exposé détaillé sur l’ensemble des problèmes qui entravent l’avancement des projets que réalise l’agence de l’ENPI Annaba.

Rédaction d’Algerie360