Déconfinement Algérie : Les nouvelles instructions de Djerad

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a émis, le 16 juin, dernier, de nouvelles instructions aux membres du gouvernement et des walis dans le cadre de la deuxième phase du déconfinement .

En effet, l’instruction émise par le premier ministre porte sur le respect des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus (Covid-19).

« Les pouvoirs publics ont engagé le processus de levée progressive du confinement sanitaire, dans sa deuxième phase, et qui débouchera, une fois la situation sanitaire sera améliorée, sur une levée totale des mesures de confinement et la reprise de toutes les activités économiques et sociales affectées par les mesures de préventions et de lutte contre la covid-19, prises par les pouvoirs publics pour préserver la santé des citoyens », lit-on dans le document.

« Toutefois, ce processus de levée progressive du confinement, ne pourra pas réussir, si les conditions comme le port obligatoire du masque, la distanciation sociale et les mesures d’hygiène ne sont pas respectées par tous les citoyens », a ajouté Djerad dans son instruction, soulignant la nécessité d’un contrôle continu de la part des services concernés et l’application stricte de la loi. Il a dans ce sens chargé les walis de renforcer les dispositifs de contrôle déjà mis en place, à travers la mobilisation des services de sécurité et les services déconcentrés de l’Etat. Ceux-ci, selon la même source, devront intervenir avec rigueur lorsqu’il est constaté le non-respect des règles de prévention et de lutte contre le coronavirus, stipulées par la loi en vigueur.

Le premier ministre a instruit de mobiliser les services de sécurité pour imposer le respect des mesures décidées à ce propos, notamment, celles de limiter le nombre de voyageurs à 50% des capacités du moyen de transport et l’obligation du port du masque pour les chauffeurs et les passagers.

« Les chauffeurs des véhicules particuliers et leurs occupants ne sont pas concernés par l’obligation du port du masque », a précisé M. Djerad

Par ailleurs, le premier ministre a instruit les walis sur la nécessité d’un suivi stricte de l’évolution de la situation épidémiologique au niveau des wilayas, à travers les commissions de wilayas de suivi du coronavirus.

