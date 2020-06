Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 18 juin 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 117 nouvelles contaminations au Covid-19 et 12 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s'élève à 11385, celui des décès à 811 , alors que le total des patients guéris passe à 8078.

Voici les principaux événements de journée du jeudi 18 juin 2020 :

La diffusion analogique a été mise définitivement hors service mercredi dernier en Algérie.

Le procès du PDG du Groupe Sovac Mourad Oulmi s'est ouvert, hier, mercredi 17 juin, au tribunal de Sidi M'hamed par l'audition de l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia et de l'ancien ministre de l'Industrie, Youcef Yousfi, ainsi que le frère du patron de Sovac, Khider Oulmi.

Un algérien, poursuivi aux Etats-unis pour une collision mortelle avec délit de fuite à l'aéroport international de San Francisco, est en fuite en Algérie, rapporte le journal américain « Le San Mateo Daily« .

Le bilan quotidien des contaminations au coronavirus a enregistré une légère baisse, ce jeudi, avec 117 nouveaux cas enregistrés lors des dernières 24 heures.

L'Algérie a importé plus d'un demi million de masques de protection de notre voisine, le Maroc, pour faire face à l'épidémie du Coronavirus (Covid-19).

L'ambassade d'Algérie à Ankara a apporté des précisions sur l'Affaire des ressortissants algériens bloqués en Turquie suite à la fermeture de l'espace aérien en mars dernier.

Les syndicats des transporteurs ont réclamé, la semaine dernière, l'augmentation des tarifs de transport suite à la hausse des prix des carburants dans le cadre de la Loi des finances complémentaire (LFC) 2020.

La compagnie aérienne française ASL Airelines a annoncé à sa clientèle l'organisation de nouveaux vols reliant l'Algérie et la France.

Le bilan quotidien du Coronavirus en Algérie de ce jeudi 18 juin reste encore inquiétant, l'épidémie continue de frapper le pays avec 117 nouvelles contaminations.

La situation pandémique du nouveau Coronavirus, (Covid-19) ne cesse de progresser quotidiennement ces derniers jours et à un rythme inquiétant à travers le territoire national, selon le dernier décompte annoncé ce jeudi 18 juin et rendu public par la cellule de suivi de l'épidémie du ministère de la Santé, l'Algérie fait état de 117 cas de contaminations confirmés pour 12 nouveaux décès.

Le procès dans l'affaire du Groupe Sovac pour le montage automobile et son Directeur Général Mourad Oulmi s'est poursuivi mercredi soir par l'audition de l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia et de l'ancien ministre de l'Industrie, Youcef Yousfi, ainsi que de Khider Oulmi, frère du patron de Sovac, dans l'affaire de montage automobile.

Le Centre National de Météorologie a averti, à travers un bulletin météo spécial, que des vents forts souffleront aujourd'hui sur certaines régions du Sud.

La justice a ordonné la saisie des bien de Mourad Oulmi et de ses deux frères poursuivis tous les trois pour l'affaire du montage de véhicules SOVAC.

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Professeur Abderrahmane Benbouzid, a déclaré que les bilans du Coronavirus sont encore inquiétants.

Dans un poste publié sur Facebook par l'avocat Abdelghani Badi, le militant et l'activiste Samir Belarbi a adressé un message aux Hirakistes. Estimant que les conditions sanitaires ne sont pas réunies, Belarbi appel les acteurs du mouvement populaire Algérien a reporté la reprise du Hirak, jusqu'à ce que les conditions soient favorables en raison de la conjoncture difficile que traverse le pays avec la propagation de la pandémie du coronavirus.

Le militant et journalise Fodil Boumala a été relâché aujourd'hui en attendant son procès qui a été reporté a une date ultérieure.

Suivant la deuxième phase du plan du déconfinement, les transports publics et privés, les chauffeurs de taxi et le tramway sont autorisés à reprendre leur activité, seulement cette reprise est lente et rencontre beaucoup de difficultés.

Le Ministre du Commerce, Kamel Rezig, s'est prononcé, aujourd'hui dans la matinée, aux micros de plusieurs médias nationaux concernant une éventuelle (re)fermeture des boutiques.

Le Chef de l'État abdelmadjid Tebboune a adressé ce matin un message de soutien et de félicitation a son homologue marocain Mohammed VI suite à la réussite de l'opération chirurgicale que ce dernier a subie, annonce un communiqué de la présidence.

La Société des Eaux et de l'Assainissement d'Alger a annoncé ce matin, dans un statut sur sa page Facebook officielle, qu'une interruption de l'alimentation est prévue les jours à venir.

La société en charge de la gestion des demandes de visas pour la France TLS Contact a dévoilé hier la date de reprise de ses services du traitement de demandes de visas pour la France en Algérie, sis à Oran et Annaba.

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a appelé mercredi dans un communiqué l'ensemble des médias audiovisuels et des journalistes au respect des règles professionnelles et déontologiques lors des débats autour de la mouture de la Constitution, les invitant à intensifier les efforts pour jeter les bases d'une presse responsable et libre aux contenus de qualité répondant aux principes du service public.

La piste artistique algérienne n'est pas au bout de ses peines, une autre figure de l'art algérien nous a tristement et silencieusement quitté, il s'agit de l'artiste photographe Kays Djilali.