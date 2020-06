Ce qu’a dit le ministre des Transports sur la reprise des vols

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, s’est exprimé sur la reprise des vols et la réouverture des frontières de l’Algérie.

Interrogé par la presse lors hier jeudi lors d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Médéa, le premier responsable des transports a fait savoir que la reprise des vols en Algérie dépendrait de l’amélioration de la situation épidémiologique.

M. Chiali a indiqué qu’il était impossible de reprendre les vols sans l’autorisation du Comité Scientifique chargé du suivi de l’évolution de l’épidémie du Covid-19 en Algérie.

« Dès que le Comité déterminera une Fetwa sanitaire, on rouvrira les frontières et on lance la reprise des vols, a expliqué le ministre des transports.

Pour rappel, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune avait déclaré, le 11 juin dernier, que l’Algérie n’était pas prête pour rouvrir ses frontières. « Il est encore tôt pour parler d’ouverture de l’espace aérien », avait-il dit.

Rédaction d’Algerie360