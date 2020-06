Visa France en Algérie : TLS Contact dévoile la date de la reprise

La société en charge de la gestion des demandes de visas pour la France TLS Contact a dévoilé hier la date de reprise de ses services du traitement de demandes de visas pour la France en Algérie, sis à Oran et Annaba.

« Nous informons notre aimable clientèle que les centres TLS à Oran et Annaba accueilleront à nouveau les demandeurs de visa à partir du dimanche 28 juin 2020 », annonce TLS Contact.

En revanche, la reprise sera limitée à quatre types de visa, « visas de long séjour pour études ; des visas de long séjour au titre de la kafala, des visas de retour pour les titulaires d’un document de séjour (titre de séjour ou VLS-TS) ayant expiré après le 15 juin 2020 et des visas d’installation en France pour les conjoints de ressortissant français ou de l’UE/EEE », concernant les horaires de travail TLS Contact les fixent pour « uniquement le dimanche et le mercredi de 08 h 00 à 12 h 30 et 08 h 00 à 15 h 30 ». Le service Premium sera le seul disponible, tandis que pour le service retour de passeports le centre précise qu’il sera disponible de dimanche au mercredi de 8 h 00 à 16 h 00.

Pour conclure, TLS contact prévient ses clients en précisant que « la délivrance éventuelle d’un visa ne garantit pas la possibilité d’entrée sur le territoire, qui reste déterminée par les restrictions applicables aux frontières. »

Rédaction d’Algérie360