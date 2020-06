Benbouzid : « Le bilan de décès est en hausse à cause du non-respect des mesures préventives »

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Professeur Abderrahmane Benbouzid, a déclaré que les bilans du Coronavirus sont encore inquiétants.

Lors de l’Assemblée Nationale qui s’est tenue aujourd’hui, le Ministre de la santé Professeur Abderrahmane Benbouzid a répondu à des questions orales et a déclaré que les données de la pandémie du Covid-19 changent quotidiennement soulignant que le secteur de la santé reste mobilisé afin de faire face à cette situation exceptionnelle que traversent le pays et le monde.

Le Professeur Benbouzid précise également que le corps médical est fatigué en cause de l’ampleur de la pandémie et de sa longue durée mais aussi à cause l’insouciance des citoyens qui ne respectent pas les mesures préventives.

Il rajoute que les chiffres transmis par la commission en charge du suivi de la pandémie sont correctes par mesure de transparence, que le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, aurait lui-même exigée.

Le professeur profite de l’occasion pour apporter des précisions quant à la prime de risque accordée aux travailleurs du secteur de la santé « la prime de risque concerne les travailleurs exposés aux premiers rangs contre le coronavirus ». Il révèle également qu’il a été victime d’insultes à cause de cette prime rajoutant qu’aucune décision ne lui revient, et qu’elles émanent toutes du Chef de l’Etat.

Dans le même contexte, le ministre rapporte que dans certains établissements hospitaliers, les listes des bénéficiaires de la prime contenaient les noms des employés de l’administration, expliquant que celles-ci ont été immédiatement annulées.

Le Ministre de la Santé revient sur le nombre de décès, et précise que ce dernier a connu une augmentation au cours des dernières semaines, il souligne encore une fois que cette hausse est due au non-respect des consignes préventives et du confinement par les citoyens qui ne mesurent pas la gravité de la situation.

