Le militant Samir Belarbi adresse un message aux Hirakistes

Dans un poste publié sur Facebook par l’avocat Abdelghani Badi, le militant et l’activiste Samir Belarbi a adressé un message aux Hirakistes. Estimant que les conditions sanitaires ne sont pas réunies, Belarbi appel les acteurs du mouvement populaire Algérien a reporté la reprise du Hirak, jusqu’à ce que les conditions soient favorables en raison de la conjoncture difficile que traverse le pays avec la propagation de la pandémie du coronavirus.

» Notre grand mouvement se distingue de sa création par deux caractéristiques :La première est la dimension nationale du mouvement, la deuxième de sa dimension pacifique, qui a ébloui le monde entier, avec ces deux caractéristiques, le mouvement s’est poursuivi pendant plus d’un an. Le monde est actuellement submergé par la pandémie de Coronavirus, les hirakistes ont ainsi décidé de suspendre les marches, et cela afin sauver des vies et de protéger nos sœurs et nos frères Algériens, et puisque la situation est toujours presque la même en termes de nombre élevé de cas infectés et de décès, la sagesse nous requiert à tous de retarder le retour du mouvement jusqu’à ce que Dieu soulève ici ce fléau et cette épidémie, et que le citoyen retrouve sa santé et sa force pour continuer sa lutte pacifique et continuer a revendiqué toutes ses demandes légitimes » écrit Belarbi.

Pour conclure, le militant a saisi l’occasion pour offrir les plus hautes expressions de gratitude, d’appréciation et de loyauté aux personnes de premier rang face à cette pandémie du Covd-19. Des médecins, infirmières, agents de santé, protection civile, services de sécurité ainsi que tous les jeunes impliqués dans des œuvres caritatives. Ceux qui ont présenté les images les plus brillantes de sacrifier leur âme, eux-mêmes, leurs efforts et leur temps pour sauver la vie des citoyens.

Rédaction d’Alégrie360