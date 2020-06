Affaire des frères Oulmi : La liste des biens saisis par l’Etat

La justice a ordonné la saisie des bien de Mourad Oulmi et de ses deux frères poursuivis tous les trois pour l’affaire du montage de véhicules SOVAC.

Dès la finalisation de l’enquête judiciaire menée à Sidi-M’hamed, celle-ci conclue la nécessité de la saisie provisoire des biens et des avoirs des trois frères Oulmi.

Cette décision, bien que provisoire, vise à éviter que les inculpés tentent d’acheminer leur argent vers des destinations inconnues par le biais de parties tierces.

La saisie définitive ne pourra s’effectuer qu’après la condamnation définitive des trois détenus.

Il faut également noter que les biens figurant sur la liste élaborée par la justice ont été acquis par frère Oulmi en Algérie grâce à leurs activités et aux avantages que leur ont accordé les autorités de l’époque.

La liste des biens saisis, présentée ci-dessous, laisse sans voix :

Mourad Oulmi, principal inculpé et propriétaire de l’usine de montage automobile de la marque SOVAC : un terrain de 1226 m² à Bachir el Ibrahimi –El Biar, un immeuble à deux étages à l’usage de bureaux, un immeuble en cours de construction destiné à l’usage de bureaux et d’une salle d’exposition de 2091 m² et une villa à deux étages de 2495 m² à la rue Bachir el Ibrahimi –El Biar.

Eulmi Khider, arrêté et placé sous mandat de dépôt durant le week-end dernier : une maison de 92 m² à El Mouradia, une maison construite sur un terrain de plus de 257 m² également à El Mouradia, un terrain de 300 m² à Alger acquis en 2013, un terrain de 1705 m² à El Biar, une villa de 2273 m² à Saint-Raphaël –El Biar, une construction en cours à l’usage de bureaux et d’une salle d’exposition, un appartement de 73 m² à Ain Allah et un terain de 1708 m² à Staouali.

Eulmi Nabil, le troisième frère inculpé : une villa de 300 m² à El Mouradia, un terrain de 51 hectares destiné à une promotion immobilière, un terrain de 1708 m² destiné également à une promotion immobilière.

Les biens inscrits au nom de SOVAC : un terrain de construction de 8000 m² acquis en 2005 à Cheraga, un terrain d’un hectare et demi acquis en 2012 à Cheraga et un terrain de 8000 m² acquis en 2014 à Dely-Brahim.

Biens acquis dans le cadre des activités de la Sarl Stations de Sahel Inscrite aux noms des frères Oulmi : un terrain de 71 hectares acquis en 2013 à Dely Brahim et un second terrain de 711 m² acquis en 2012 à Cheraga.

Biens inscrits au nom de la SPA SOVAC Algérie : un terrain de 8000 m².

Les autorités ont également procédé au gel de 54 comptes appartenant à la cinquantaine de société des trois frères ainsi qu’à celui des comptes prévenus.

Parmi ces sociétés les plus connues nous citons : SOVAC Algérie, Sovac Production, Sarl Sopreme, Sarl Sovac Rent Car, SOVAC Service Premium, Eurl transport de marchandises, Alminex et Biomab.

Selon Le Soir d’Algérie, les avantages fiscaux accordés à SOVAC production sont estimés à 6 642 841 927 DA dans le cadre du dispositif Andi et à 62 561 502 150DA dans le cadre du dispositif SKD CKD. La même source précise que ces avantages fiscaux ont été accordés par le Conseil National de l’Investissement (CNI) dans une absence totale de contrôles et de suivis d’activités.

