Visa France en Algérie : VFS global annonce la date de la reprise

Le centre de traitement des demandes de visa pour la France à Alger, VFS Global, a annoncé aujourd’hui dans un communiqué la reprise de traitement de demande visa et de ses services de visa à partir du dimanche 28 juin prochain.

En revanche, Vfs globale à limiter les catégories concernées par la reprise de l’activité, le centre envisage de traiter les catégories suivantes : visas de long séjour pour études, les visas de long séjour pour motifs professionnels (salariées OFII, cartes de commerçant, etc.), les visas de long séjour pour motifs familiaux (regroupement familial, etc.), les visas de retour pour les titulaires d’un document de séjour (titre de séjour ou VLS-TS) ayant expiré après le 15 juin 2020, et enfin les visas d’installation en France pour les conjoints de ressortissant français ou de l’UE/EEE.

En outre, VFS globale prévient ses clients à propos d’une possibilité de l’entrée sur les terres Françaises en précisant que : « La délivrance éventuelle d’un visa ne garantit pas la possibilité d’entrée sur le territoire, qui reste déterminée par les restrictions applicables aux frontières », lit-on dans le communiqué, par conséquent le centre recommande à ses clients de bien vérifier s’ils sont autorisés à entrer sur le territoire français avant d’entamer la procédure d’une demande Visa.

Pour conclure, le centre informe sa clientèle que le service retour de passeports sera ouvert du dimanche au jeudi de 8h à 12h30.

Rédaction d’Algérie360