Tinzaouten : Les révélations accablantes du député de Tamanrasset

Le député de Tamanrasset du Front de libération nationale (FLN), El Bekkai El Hamal, a dénoncé les conditions de la ville frontalière Tinzaouten.

Dans un entretien accordé au quotidien Liberté, El Bekkai El Hamal a révélé qu’une partie de la population de Tinzaouten est soignée dans un hôpital de l’armée française au nord du Mali.

« Imaginez qu’une partie de la population de Tin Zaouatine va se soigner à Tessalit, dans un hôpital de l’armée française, grâce notamment à la qualité des prestations et à la proximité géographique », a-t-il révélé.

« Demain, certains pourront alors dire que «“la France nous veut du bien». Cela se poursuit jusqu’à présent. Et cela pose problème », a ajouté M. El Hamal.

Pour le député, l’Etat doit mettre les moyens matériels et humains pour rassurer la population de la région. « En 2017, il y a eu l’épidémie de rougeole, Il y a eu beaucoup de morts et les autorités n’ont pas trouvé où mettre les cadavres, parce que la structure de santé ne compte que deux salles. Il était en plus impossible d’évacuer les gens sur Tamanrasset à cause de l’éloignement et de l’absence de route», a-t-il dit.

«Depuis mon jeune âge, je n’entends que des promesses. Je vous donne un exemple : on nous a promis de l’eau à partir de Tin Zaouatine ou Timiaouine. L’étude a été faite. Mais il n’y a toujours rien», a regretté M. El Hamal.

S’agissant de l’affaire des affrontement qui ont éclaté il y a quelques jours dans la région, le député a apporté des précisions sur ce qui s’est passé lors de la manifestation.

« Selon les informations en ma possession, des jeunes ont procédé, le 15 juin, à l’enlèvement de barbelés installés par les éléments de l’ANP sur la bande frontalière pour protéger la ville. Des escarmouches ont alors éclaté entre les gardes-frontières et des habitants. Ces derniers ont utilisé des pierres, des militaires ont répliqué avec des balles réelles », a-t-il raconté, soulignant qu’ « un habitant est décédé et quatre autres, blessés, ont été transférés à l’hôpital de Tamanrasset.

Rédaction d’algerie360