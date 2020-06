RND : Le nouveau SG défend la hausse des prix des carburants

Lors d’une conférence de presse tenue hier au siège du parti, le nouveau secrétaire général du Rassemblement national démocratique RND , Tayeb Zitouni a justifié et défendu la hausse des prix des carburants décidée dans le cadre de la Loi des finances complémentaires (LFC) pour l’année 2020.

En effet, le nouveau SG s’est attaquer directement aux gens qui critiquent les nouvelles mesures prises dans le cadre de la Loi des finances complémentaires (LFC) pour l’année 2020 en déclarant : » » Avez-vous entendu quelqu’un parler (de la hausse) du SMIG ? (…) Il y a des mesures qui ont été prises. Il y a des engagements pris par le président de la république pour augmenter le pouvoir d’achat comme la suppression de l’IRG pour les salaires de moins de 30000 DA. Il y a eu des mesures techniques qui ont été prises ».

Plus que sa, Tayeb Zitouni a ajouté : » « Ces gens qui normalement doivent défendre les droits des travailleurs et du peuple, et les couches paupérisées, pourquoi ils ne parlent pas du pouvoir d’achat qui a augmenté »

Le même cadre du parti estime que ces dernières années, de nombreux militants sincères du RND ont été écartés et marginalisés affirmant toutefois : » «Nous ne sommes ni des opposants ni des partisans, mais nous travaillons pour l’intérêt suprême du pays et de ses institutions. Nous soutenons la démarche du président de la République»

Rédaction d’Algérie360