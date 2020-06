Coronavirus Algérie : Ce qu’a dit Belmehdi sur la réouverture des mosquées

Le ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, s’est prononcé aujourd’hui sur les ondes de la radio chaîne 3 sur l’éventuelle ouverture des mosquées en Algérie.

Aujourd’hui, lors de son passage sur les ondes de la radio chaîne 3, le ministre affirme que la réouverture des mosquées est une décision relevant du seul ressort du Gouvernement et que c’est lui qui l’annoncera en fonction des conclusions du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, il explique clairement « que ce sont les experts de la santé qui connaissent la véritable situation sanitaire du pays, et que ces derniers ont confirmé que les conditions sanitaires actuelles ne permettent pas l’ouverture des mosquées ».

Le ministre rajoute « que tout comme les citoyens, les membres du comité ministériel de la Fatwa se plaignent de la fermeture des mosquées et attendent avec impatience le jour où Dieu lèvera sur nous le fléau de la pandémie du Covid-19 pour qu’on puisse à nouveau ouvrir nos mosquées ».

Cependant, il met en garde ceux qui perturbent le travail des autorités et des experts de la santé et appel à la patience et surtout à la vigilance.

Il termine en insistant sur le fait « que nous traversons une période difficile où il faut rester prudents. De nombreuses activités n’ont pas été ouvertes pour l’intérêt public. C’est une affaire sérieuse et non une moquerie. Nous discutons quotidiennement avec les savants et les imams », le ministre a rappelé l’importance de continuer à observer les recommandations, notamment le port des masques, pour réduire l’ampleur de cette pandémie et pouvoir rouvrir les mosquées.

Rédaction d’Algérie 360.