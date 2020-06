Le ministère dévoile le calendrier des vacances universitaires

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a dévoilé, ce mercredi, le calendrier des vacances d’été pour l’année universitaire 2019/2020.

Dans une circulaire modifiant la décision du 22 octobre 2019 relative au calendrier des vacances universitaires de l’exercice 2019-2020, le département de Chems Eddine Chitour a indiqué que les vacances universitaires s’étendront du 12 juillet au 22 août 2020.

Rappelons que le conseil des ministres du 10 mai dernier avait annoncé le report de la rentrée universitaire à la mi-novembre 2020 et de programmer les soutenances des mémoires et thèses de fin d’études pour les étudiants concernés durant les mois de juin et de septembre 2020.

A noter que tous les établissements scolaires et universitaires ont été fermées, le 12 mars dernier, suite à la propagation du Coronavirus (Covid-19) en Algérie.

