Coronavirus Algérie : La colère gronde toujours chez les chauffeurs de taxi

Les chauffeurs de taxi ont continué leur protestation lors d’un nouveau rassemblement au niveau de la gare routière de Kharrouba.

En effet, un nouveau rassemblement de chauffeurs de taxi a eu lieu hier, 16 juin, au niveau de la gare routière de Kharrouba à Alger, afin de réclamer l’allègement des mesures sanitaires imposées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et du déconfinement, mais aussi pour revendiquer les contraintes professionnelles qu’ils affrontent.

Pour rappel, le président de la Fédération Nationale des Exploitants de Taxi, Hocine Ait Brahim, a évoqué une décision des autorités qui limite, désormais, les mesures sanitaires au port obligatoire du masque par le chauffeur et les clients ainsi que l’autorisation d’avoir deux passagers au lieu d’un seul.

Ainsi, cette décision exclue l’utilisation d’un plexiglas entre le chauffeur et les clients et celle d’un film plastique pour couvrir les banquettes.

Seulement, toute la corporation ne s’est pas mise d’accord quant à ces « allègements », et certains de ses membres ont refusé de reprendre l’activité.

Les chauffeurs, qui précisons-le, sont en chômage forcé depuis près de trois mois, maintiennent leur position pour l’allègement des mesures sanitaires jugées contraignantes, et réclament les contraintes qu’ils rencontrent, dont : le blocage des licences d’exploitation, l’allègement des impôts et de la sécurité sociale (CASNOS) et la limitation des applications.

Les protestants ont démenti la rumeur affirmant leur volonté d’augmenter les tarifs, et demandent aux autorités la possibilité d’ouvrir le dialogue pour débattre des différents problèmes.

Une pétition circule auprès des 23 000 taxieurs de la capitale afin d’élire des représentants pour d’éventuelles négociations avec les pouvoirs publics.

Un directeur central au siège du ministère des Transports a accueilli lundi, en fin d’après-midi, trois représentants de la fédération dans une tentative de conciliation.

