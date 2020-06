Transfert d’argent vers leur pays d’origine : La France envisage de faciliter la tâche aux immigrés

Des députés français suggèrent de facilité les transactions monétaires des immigrés africains vers leurs pays d’origine.

Afin de permettre aux pays africains à mieux faire face aux conséquences de la crise sanitaire causée par coronavirus, deux députés français, Sira Sylla (LReM) et Vincent Ledoux (Agir), ont proposé de facilité les opérations de transfert d’argent des immigrés africains vers leurs pays d’origine et ce en assouplissant les modalités de commercialisation des services bancaires étrangers et à élargir la gamme des services commercialisables.

Les deux amendements au Code monétaire et financier sont actuellement en discussion à l’Assemblée Nationale selon le journal Le Monde dans son édition Afrique de ce mardi 16 juin.

Le transfert d’argent depuis la France est une opération rendue compliquée par la législation qui permet de déduire le montant des commissions d’envoi du revenu brut de ces immigrés qui les font parvenir à leurs familles dans leur pays d’origine.

D’autres éventuelles solutions sont également proposées, notamment l’assouplissement du système de « bi-bancarisation », qui permet aux banques africaines de proposer leurs services sur le territoire français, ou encore le projet proposé par la députée Sira Sylla qui propose de défiscaliser les envois de fonds effectués par les immigrés africains.

Rédaction d’Algérie 360.