Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 17 juin 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 121 nouvelles contaminations au Covid-19 et 11 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 11268, celui des décès à 799 , alors que le total des patients guéris passe à 7943.

Voici les principaux événements de journée du mercredi 17 juin 2020 :

Air France a annoncé de nouvelles mesures commerciales pour ses clients dans le cadre de la reprise progressive de ses vols. … lire la suite

Le député de Tamanrasset du Front de libération nationale (FLN), El Bekkai El Hamal, a dénoncé les conditions de la ville frontalière Tinzaouten. … lire la suite

De nouvelles conditions pour l’utilisation du lait en sachet (subventionné) viennent d’être publiés au dernier numéro du Journal officiel (JO). … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a participé, ce mercredi à Alger, au Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le coronavirus (Covid-19), tenu par visioconférence. … lire la suite

L’association des banques et établissements financiers (ABEF) a adressé une note aux banques sur l’application de l’article 49/51 de la Loi de finances complémentaires. … lire la suite

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a dévoilé, ce mercredi, le calendrier des vacances d’été pour l’année universitaire 2019/2020. … lire la suite

Le chauffard ayant causé l’accident d’hier sur la route Dar El Baida-Zeralda a été placé, ce mercredi, en détention provisoire par le juge d’instruction du tribunal de Bir Mourad Raïs. … lire la suite

L’avocat et militant des droits de l’homme, Maître Mostefa Bouchachi s’est prononcé concernant la reprise du Hirak. … lire la suite

Le militant et l’activiste Fodil Boumala placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction (comparution immédiate), annonce le Comité national pour la libération des détenus (CNLD). … lire la suite

La militante Amira Bouraoui a été arrêtée ce mercredi 17 juin devant chez elle par des agents en civil, annonce le Comité national pour la libération des détenus (CNLD). … lire la suite

Le centre de traitement des demandes de visa pour la France à Alger, VFS Global, a annoncé aujourd’hui dans un communiqué la reprise de traitement de demande visa et de ses services de visa à partir du dimanche 28 juin prochain. … lire la suite

Des députés français suggèrent de facilité les transactions monétaires des immigrés africains vers leurs pays d’origine. … lire la suite

Le ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, s’est prononcé aujourd’hui sur les ondes de la radio chaîne 3 sur l’éventuelle ouverture des mosquées en Algérie. … lire la suite

Les chauffeurs de taxi ont continué leur protestation lors d’un nouveau rassemblement au niveau de la gare routière de Kharrouba. … lire la suite

Dans une interview accordée à la chaine Arabophone « Ennahar » la victime, qui était à bord d’un véhicule de marque Alto victime lors de l’accident survenu hier a l’autoroute au niveau de Dély Brahim a fait savoir qu’il est sorti indemne de l’accident. … lire la suite

Les citoyens de la wilaya de Béjaïa ont observé ce matin un rassemblement de protestation devant le tribunal de la ville afin d’exiger la libération immédiate des détenus d’opinions et des activistes arrêtés vendredi dernier, rapporte la radio locale » Soummam ». … lire la suite

Une plage artificielle et de multiples structures et espaces de divertissement et de loisirs, seraient ouverts au niveau de la promenade « des Sablettes » (Alger) dés l’ouverture de la saison estivale pour l’année 2020 annonce le wali d’Alger, Youcef Cherfa. … lire la suite

Lors d’une conférence de presse tenue hier au siège du parti, le nouveau secrétaire général du Rassemblement national démocratique RND , Tayeb Zitouni a justifié et défendu la hausse des prix des carburants décidée dans le cadre de la Loi des finances complémentaires (LFC) pour l’année 2020. … lire la suite

Un jeune algérien a été assassiné hier, mardi 16 juin, par balle à Nîmes en France, la police judiciaire locale a ouvert une enquête. La famille de la victime a livré un témoignage accablant en mémoire du défunt. … lire la suite

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati a annoncé, mardi à Alger, l’entame d’une procédure d’amendement législatif visant l’élargissement de la technique de procès à distance par visio-conférence, avec annulation du « préalable de l’accord de l’accusé » dans ce genre de procès qui devraient être élargis au domaine pénal. … lire la suite