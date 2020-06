Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 16 juin 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 116 nouvelles contaminations au Covid-19 et 11décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 11147, celui des décès à 788 , alors que le total des patients guéris passe à 7842.

Voici les principaux événements de journée du mardi 16 juin 2020 :

« Le risque de décès du Covid-19 pour un patient atteint de LLC (Leucémie Lymphoïde Chronique) est multiplié par dix » … lire la suite

C’est l’une des plus grosses saisies de cocaïne réalisées en 2020. Les éléments de l’armée nationale populaire (ANP), en coordination avec la direction régionale des Douanes ont réussi à saisir une importante quantité de de cocaïne dans la wilaya d’Oran. … lire la suite

Le PDG du groupe pharmaceutique AstraZeneca, Pascal Soriot, a révélé, ce mardi, le prix du Vaccin contre le coronavirus (Covid-19). … lire la suite

Le premier ministre Abdelaziz Djerad a émis, ce mardi, de nouvelles instruction adressées aux membres du gouvernement et aux walis afin d’entamer la deuxième phase du déconfinement en Algérie. … lire la suite

Le membre de la Commission nationale de veille et de suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus, Dr Mohamed Bekkat Berkani, s’est exprimé, ce mardi, sur la reprise des championnats de football en Algérie. … lire la suite

Le bilan des contaminations au Coronavirus (Covid-19) est reparti à la hausse à la capitale chinoise Beijing (Pékin). … lire la suite

La justice s’apprête à lancer un « parquet électronique » au niveau du parquet de la République et du parquet général. … lire la suite

Le bilan quotidien des contaminations et celui des décès dus au Covid 19 est reparti à la hausse, ce mardi, en passant de 112 cas confirmés à 119, tandis que 11 décès enregistrés aujourd’hui contre 10 hier, annonce le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. … lire la suite

Le bilan des contaminations et des décès dus au Covid-19 continue de s’alourdir en Algérie. En ce mardi 16 juin, le pays a de nouveau enregistré 116 nouvelles contaminations et 11 décès, selon le bilan quotidien communiqué à Alger par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar. … lire la suite

Le ministère de l’Éducation nationale, en coordination avec l’Office national des examens et concours ( ONEC ), a rendu public aujourd’hui le 16 juin, le calendrier de l’examen du BEM prévu à compter du lundi 7 septembre 2020. … lire la suite

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique est revenu sur les dernières déclarations « controversées » de sa première responsable sur l’évolution du Coronavirus (Covid-19) en Algérie. … lire la suite

Le militant Hakim Mohamed Addad, ancien secrétaire général du Rassemblement action jeunesse (RAJ) placé aujourd’hui par le tribunal de Sidi M’hamed sous contre judiciaire selon nous sources. … lire la suite

La Commission ministérielle de la fatwa relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs s’est exprimé dans un communiqué publié aujourd’hui le 16 juin sur la réouverture des mosquées en Algérie, notamment après avoir entamé la deuxième phase du déconfinement le 14 juin dernier. … lire la suite

Vingt-quatre (24) personnes ont trouvé la mort et 1094 autres ont été blessées dans 913 accidents de la circulation survenus à travers les différentes régions du pays durant la période du 7 au 13 juin 2020, selon un bilan rendu public mardi par les services de la Protection civile. … lire la suite

Le ministre de la justice, Belkacem Zeghmati a procédé aujourd’hui à l’installation du nouveau directeur général chargé de la modernisation au sein du ministère de la Justice. … lire la suite

Au moins 8.000.202 cas d’infection, parmi lesquels 435.176 décès, ont été comptabilisés au total, notamment en Europe, continent le plus touché avec 2.417.902 cas (188.085 morts) et aux États-Unis, qui comptent le plus grand nombre de cas diagnostiqués (2.110.182) et de décès (116.114), selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles. L’Université américaine John Hopkins, qui met à jour quotidiennement un tableau de bord faisant état de la situation dans le monde, récence à ce jour 3,8 millions de personnes guéries. … lire la suite

Ali Ghediri, 64 ans, général-­major à la retraite, l’Ex-candidat aux élections présidentielles du 18 avril 2019 emprisonné depuis 2019 au centre d’arrêt d’El Harach s’est adressé au Chef de l’État abdelmadjid Tebboune dans une lettre ouverte rédigée dans sa cellule. … lire la suite

Le Chef de l’état Abdelmadjid Tebboune a nommé l’avocat près la cour suprême et le conseil d’Etat, Me Saad Arous, en tant que membre du Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel, a indiqué lundi un communiqué de la présidence de la République. … lire la suite