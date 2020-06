Béjaïa : Un rassemblement de soutien aux détenus d’opinion

Les citoyens de la wilaya de Béjaïa ont observé ce matin un rassemblement de protestation devant le tribunal de la ville afin d’exiger la libération immédiate des détenus d’opinions et des activistes arrêtés vendredi dernier, rapporte la radio locale » Soummam ».

Répondant à l’appel lancé sur les réseaux sociaux, plusieurs manifestants, munis de leurs drapeaux se sont rassemblés dans la matinée d’aujourd’hui, devant le tribunal au centre-ville de Béjaïa, en scandant les slogans habituels du Hirak et en exigeant la libération immédiate et inconditionnelle des détenus d’opinions et les militants arrêtés vendredi dernier en l’occurrence de Amar Berri, Yanis Adjlia et Merzouk Touati.

Pour rappel, le verdict du procès de ces trois activistes tombera aujourd’hui précise la même source, les 3 détenus comparaitront aujourd’hui devant le juge après le renvoi de leur procès samedi dernier suite à a demande du collectif des avocats.

Rédaction d’Algérie360