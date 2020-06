Air France : Vers la reprise progressive des vols

Air France a annoncé de nouvelles mesures commerciales pour ses clients dans le cadre de la reprise progressive de ses vols.

En effet, la compagnie aérienne française a annoncé hier, mardi 16 juin, sur son site officiel les nouvelles mesures commerciales s’ajustant à la fois au confort des clients et à leur sécurité sanitaire.

Hormis le port obligatoire du masque à bord de ses avions, la compagnie a également mis en place des mesures exceptionnelles concernant les modalités de voyage et de remboursement des billets :

Restrictions et attestations de voyage :

Avant tout voyager, les voyageurs doivent se renseigner sur les conditions d’entrée et de séjour de leur pays de destination et de transit. Car plusieurs pays exigent un test négatif au Covid-19, Air France précise « que ces tests devront nous être présentés avant l’embarquement et être conservés pour les contrôles d’arrivée ».

Report du voyage :

La compagnie explique « que l’achat des billets à partir du 22 avril 2020 peut être modifié sans frais, quels que soient la cabine et le type de tarif choisis (Light, Standard ou Flex), sous réserve de la disponibilité de la même cabine. Les autres conditions tarifaires du billet restent inchangées ».

Ses modifications peuvent être effectuées sur le site de réservation en ligne de la compagnie d’Air France.

Annulation du voyage :

Concernant les clients dont les vols ont été annulés, la compagnie explique qu’ils peuvent « reporter leur voyage sans frais de modification et sans réajustement tarifaire pour un voyage commerçant avant le 30 novembre 2020. S’ils souhaitent voyager à partir du 1er décembre 2020, ils pourraient également reporter leur date de départ sans frais de modifications. Ils auront toutefois à payer une éventuelle différence tarifaires si le tarif initial n’est pas disponible ».

Ces modifications doivent être faites avant le 30 juin 2020.

Remboursement :

La compagnie rassure sa clientèle qu’il est possible de se faire rembourser pour les personnes ne souhaitant plus voyager, « ces dernières peuvent effectuer un avoir valable jusqu’au 31 décembre 2021 sur l’ensemble des vols d’Air France, KLM, Delta Air Lines, Virgin Atlantic et Kenya Airways, et qui remboursable s’il n’est pas utilisé dans les 12 mois suivant sa date d’émission ».

Rapatriement :

La compagnie affirme sa mobilisation » depuis le début de la crise du Covid-19, 1800 vols ont été destinés aux citoyens français et européens souhaitant rentrer en France ». Air France prévoit de nouveaux vols de rapatriement dans les prochaines semaines, principalement en direction du Maghreb, ces vols ne sont pas tous disponibles en ligne, leur gestions peut dépendre des équipes locales de la compagnie.

Rédaction d’Algérie 360.