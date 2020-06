Accident survenu hier à Alger : La victime livre un témoignage poignant (Vidéo)

Dans une interview accordée à la chaine Arabophone « Ennahar » la victime, qui était à bord d’un véhicule de marque Alto victime lors de l’accident survenu hier a l’autoroute au niveau de Dély Brahim a fait savoir qu’il est sorti indemne de l’accident.

La victime a par ailleurs raconté les détails de l’accident, précisant que l’accusé à lancer une série de provocations a son égard, ensuite il a effectué une manœuvre en queue de poisson, heurtant juste assez le véhicule de la victime pour provoquer un dérapage menant à un accident grave.

La victime, qui est un père de famille et travaille pour l’entreprise du Métro d’Alger, a également déclaré : « Dieu merci, quand j’ai vu la vidéo, je ne me suis pas vu vivant, je me suis sorti de justesse », il a de même confirmé que la personne responsable de l’accident roulait à une grande vitesse, contrairement à lui.

Quant à ce qu’il a ressenti au moment de l’accident, la victime a déclaré : « Je pensais à mes enfants, et j’avais peur de mourir et de les laisser, je garde toujours l’image de mon frère décédé dans un accident similaire et laissé un enfant derrière. »

Pour rappel, le chauffard ayant provoqué l’accident a été identifié et arrêté par la gendarmerie nationale.

Rédaction d’Algérie360