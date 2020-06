Vers le lancement d’un parquet électronique

La justice s’apprête à lancer un « parquet électronique » au niveau du parquet de la République et du parquet général.

En effet, l’annonce a été faite, ce mardi, par le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati qui a indiqué que le « parquet électronique » a été lancé dans le cadre de la modernisation et de l’amélioration de la relation avec le citoyen, le système du parquet électronique au niveau du parquet de la République et du parquet général ».

Ce système permettra au citoyen d’introduire « électroniquement des plaintes ou des requêtes auprès des services du parquet qui répondront, eux aussi, de la même manière », a expliqué M. Zeghmati, precisant que ce nouveau système sera lancé dans 30 à 45 jours.

Par la même occasion, M. Zeghmati a rappelé que son secteur s’était inscrit dans une démarche d’élargissement des services électroniques, tout en veillant à « annuler » les procédures de dépôt de plusieurs types de dossier en vue de « faciliter » aux justiciables les démarches et leur épargner perte de temps et frais de transport « excessives et répétés ».

Rédaction d’Algerie360