Déconfinement Algérie : Le gouvernement annonce des mesures complémentaires

Le premier ministre Abdelaziz Djerad a émis, ce mardi, de nouvelles instruction adressées aux membres du gouvernement et aux walis afin d’entamer la deuxième phase du déconfinement en Algérie.

Dans un communiqué rendu public en fin de journée, le gouvernement a indiqué que les mesures de deconfinement annoncées samedi dernier sont valable pour une période de 15 jours, à compter du 14 juin, durant laquelle la situation épidémiologique à l’échelle nationale et de chaque wilaya sera suivie et évaluée.

« Ces mesures ont été retenues en se basant sur les évolutions et propositions de levée du confinement du comité scientifique et de l’autorité sanitaire ainsi que les évaluations émanant des commissions de wilaya chargées de coordonner l’action sectorielle de prévention et de lutte contre la pandémie du Covid-19 et en tenant compte également des dispositions prévues par la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif n 20-69 du 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19) et l’ensemble des textes subséquents », lit-on dans l’instruction du premier ministre.

Concernant la mesure du confinement partiel à domicile, il a été décidé la levée totale du confinement à domicile pour les dix-neuf (19) wilayas suivantes: Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Saida, Ghardaïa, Naâma, El Bayadh, Tiaret, Guelma, Skikda, Jijel, Mostaganem, Tébessa, Tlemcen, Ain Temouchent, El Tarf, Tizi-Ouzou, Ain Defla, et Mila.

Il a été également décidé l’adaptation des horaires de confinement à domicile de 20h00 au lendemain 05h00 du matin pour les wilayas suivantes : Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat, et El Oued.

Pour ce qui est du congé exceptionnel rémunéré dans le secteur économique, il a été décidé “la levée de la mesure de mise en congé exceptionnel rémunéré des 50% des effectifs du secteur économique public et privé, pour les entreprises qui peuvent assurer le transport de leur personnel et satisfaire les conditions de protection sanitaire propres à leur activité, tout en maintenant cette mesure au profit des femmes enceintes et celles ayant des enfants à charge âgés de moins de 14 ans”.

Quant au congé exceptionnel rémunéré dans les institutions et administrations publiques, il a été décidé “la levée de la mesure de mise en congé exceptionnel rémunéré des 50 % des effectifs des institutions et administrations publiques, tout en maintenant cette mesure au profit des femmes enceintes et celles ayant des enfants à charge âgés de moins de 14 ans”.

Les administrations doivent également veiller à « l’apurement des reliquats de congé de leurs effectifs et à l’ouverture de la période des départs en congé au titre de l’année en cours ».

Le gouvernement a Egalement décidé de la reprise des activités de transport urbain et interurbain de voyageurs par bus et par Tramway, sous réserve du respect des règles de prévention suivantes :

Interdire strictement l’accès des voyageurs sans le port du masque de protection,

Désinfection régulière des sièges,

Ouverture des fenêtres et autres dispositifs d’aération naturelle,

Limiter le nombre de voyageurs à 50% des capacités du moyen de transport,

prévoir un produit désinfectant à bord,

Soumettre quotidiennement le moyen de transport à une opération de nettoyage et de désinfection,

Organiser les impératifs de la distanciation physique au niveau des gares et stations,

Prévoir l’accès et la descente au moyen de transport par des portes différentes. Pour ceux n’ayant qu’une seule porte, gérer le flux de manière à éviter le croisement des clients.

Rédaction d’Algerie360