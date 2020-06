Coronavirus : Plus de 8 millions de cas infectés dans le monde

Au moins 8.000.202 cas d’infection, parmi lesquels 435.176 décès, ont été comptabilisés au total, notamment en Europe, continent le plus touché avec 2.417.902 cas (188.085 morts) et aux États-Unis, qui comptent le plus grand nombre de cas diagnostiqués (2.110.182) et de décès (116.114), selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles. L’Université américaine John Hopkins, qui met à jour quotidiennement un tableau de bord faisant état de la situation dans le monde, récence à ce jour 3,8 millions de personnes guéries.

Le bilan quotidien aux États-Unis est resté lundi sous la barre des 400 morts pour le deuxième jour consécutif, l’un des bilans les plus bas depuis fin mars, mais le pays continue en revanche d’enregistrer quelque 20.000 nouveaux cas chaque jour. Les autorités sanitaires ont retiré lundi l’autorisation d’utiliser en urgence deux traitements contre le Covid-19, la chloroquine et l’hydroxychloroquine, un temps défendus par le président Donald Trump.

L’Europe rouvre ses frontières après des mois d’isolement à l’intérieur de leurs frontières nationales, les Européens ont en revanche retrouvé lundi la possibilité de voyager chez leurs voisins en raison du recul du coronavirus. Estimant avoir maîtrisé la progression du Covid-19, l’Allemagne, la Belgique, la France et la Grèce ont rétabli la libre circulation avec tous les pays de l’Union européenne. Et la Commission européenne a lancé lundi un site internet pour guider les Européens qui souhaitent passer leurs vacances dans d’autres pays de l’UE.

La pandémie continue aussi de faire rage en Amérique latine et aux Caraïbes, qui ont dépassé les 80.000 décès. La moitié sont recensées au Brésil qui, avec 43.959 morts est le deuxième pays le plus endeuillé, d’après les chiffres rassemblés par l’AFP. Au Chili, l’«état d’exception constitutionnel pour catastrophe a été prolongé» de trois mois pour freiner l’épidémie.

En Turquie, le ministre de la Santé a insisté sur un chiffre inquiétant, celui du nombre de contaminations, qui a doublé lundi (1592 cas) par rapport au début du mois de juin. Il a demandé aux Turcs de ne pas choisir «le laisser-aller» mais de «combattre» le virus.

En Inde, où le confinement a été assoupli depuis début juin, l’épidémie ne montre pas de signe de reflux, et de nombreux malades décèdent après avoir été refusés par les hôpitaux, faute de lits, selon les médias. Le pays a enregistré près de 9000 morts, et les corps s’entassent dans les morgues car le personnel des cimetières et des crématoriums n’arrive pas à suivre le rythme des décès.

Rédaction d’Algérie360 avec l’AFP