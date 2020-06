AstraZeneca révèle le prix du vaccin contre le coronavirus

Le PDG du groupe pharmaceutique AstraZeneca, Pascal Soriot, a révélé, ce mardi, le prix du Vaccin contre le coronavirus (Covid-19).

S’exprimant sur les ondes de la Radio belge Bel-RTL, le PDG d’AstraZeneca a fait savoir que le prix du vaccin contre le Covi-19 devrait avoisiner les deux euros (300 Dinars algériens), précisant que la livraison pourrait débuter dès octobre prochain.

Selon Pascal Soriot, ce sont deux vaccins qui sont actuellement en cours de développement, un à Boston et un autre en Europe.

« Nous avons fait une étude de phase 1 en Angleterre qui a enrôlé 1.000 patients et qui vient de se terminer. Nous avons commencé la phase 3 sur 10.000 patients en Angleterre. Si tout se passe bien, on aura les résultats des essais cliniques en août/septembre. On fait la fabrication en parallèle. On sera prêt à livrer à partir du mois d’octobre si tout va bien», a-t-il expliqué.

«On s’est engagés auprès de la communauté européenne, des États-Unis et de l’Angleterre à livrer au 4e trimestre, à commencer au mois d’octobre. C’est une course contre le virus. On s’est engagé à ne pas faire de profits dans cette opération. On va fournir le vaccin à prix coûtant durant la pandémie. Ce n’est pas une course pour devenir riche mais pour régler le problème de cette pandémie terrible», a ajouté le PDG d’AstraZeneca.

Pour la durée de protection du Vaccin, la même source a souligné que « le vaccin protégera pendant un an ».

Rédaction d’algerie360