Tribunal Sidi M’hamed : Report des procès de Ali Haddad et Mourad Oulmi

Le juge prés du tribunal de Sidi M’hamed (Cour d’Alger) a décidé ce lundi 15 juin de reporter au 21 juin prochain le procès de l’homme d’affaires Ali Haddad prévue initialement aujourd’hui.

Le même tribunal (cour d’Alger) a reporté au 17 juin prochain le procès du dossier du Directeur général du groupe SOVAC de montage d’automobiles, Mourad Oulmi, a-t-on appris lundi auprès d’une source du collectif de défense.

Le procès est reporté suite à la demande du collectif de la défense de l’accusé de reporter l’audience d’une semaine.

Ali Haddad et Mourad Oulmi sont poursuivis pour plusieurs accusations en lien avec la corruption, dont obtention, en violation de la législation, de privilèges, d’avantages et de marchés publics.

Plusieurs hauts responsables sont également poursuivis dans cette affaire, dont les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les anciens ministres de l’Industrie et des Mines, Abdesslam Bouchouareb, Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub, l’ancien ministre du Commerce, Ammar Benyounès, l’ex-ministre des Transports, Abdelghani Zaalane, ainsi que d’anciens walis, dont l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.

