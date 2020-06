Révision de la constitution : Ahmed Laraba réagit aux propos de Mesdour

Le président du Comité d’experts chargé de la révision constitutionnelle, Ahmed Laraba, a réagi, ce dimanche, aux propos de Farès Mesdour tenus contre lui.

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, Laraba a démenti les propos de Mesdour et a menacé de saisir la justice.

« Suite aux déclarations provocatrices et irresponsables faites par M. Farès Mesdour sur la chaîne Beur TV mardi 9 juin 2020 à 21h et qui touchent à ma personne et mon honneur en ma qualité de président de la commission d’experts pour la révision constitutionnelle, je démens formellement ses propos et dénonce son adhésion à la campagne qui me vise, avec la décision d’user de mon droit à engager des poursuites judiciaires à son encontre », lit-on dans le communiqué de Laraba.

Lors d’une émission télévision sur la chaîne Beur TV, Mesdour a indiqué que Laraba « porte une hostilité à l’égard de l’identité algérienne arabe, musulmane et amazighe ».

« Il (Laraba, ndlr) est étonnant qu’à chaque fois, il leur est fait appel malgré leur hostilité envers tout ce qui symbolise l’identité de ce peuple. Le plus étonnant c’est qu’ils s’expriment ainsi sans que personne ne leur demande des comptes. Ces propos ne sont pas seulement provocateurs, mais méprisant envers tout un peuple. Ces gens-là, ne vivent pas avec les Algériens, ils parlent français tandis que la langue arabe est interdite dans leurs foyers. Cette personne est plus laïque que les laïcs », avait-il déclaré.

Rédaction d’Algerie360