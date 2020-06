Reprise de la délivrance des visas France : Priorité aux étudiants

Les ministres français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et de l’Intérieur Christophe Castaner ont annoncé dans un communiqué commun la levée des restrictions de circulation aux frontières de la France (terrestres, aériennes et maritimes) mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 le 15 juin prochain au matin.

En revanche, la France procèdera par ailleurs à une ouverture progressive de ses frontières extérieures Schengen à compter du 1er juillet. Cette ouverture s’effectuera de façon progressive et différenciée selon la situation sanitaire des différents pays tiers, et conformément aux modalités qui auront été arrêtées au niveau européen d’ici là, lit-on dans le même communiqué.

Par ailleurs, cette annonce intéresse au plus haut point les étudiants internationaux dont les Algériens qui ont postulé sur la plateforme Campus France pour une inscription dans des universités françaises à la prochaine entrée universitaire, en effet le traitement des dossiers des visas d’études sera la principale priorité dès la reprise, » Compte tenu des enjeux d’attractivité universitaire, les étudiants internationaux seront autorisés, quel que soit leur pays d’origine, à venir en France et les modalités de leur accueil seront facilitées. Leurs demandes de visas et de titres de séjour seront traitées en priorité », précise le communiqué.

Rédaction d’Algérie360