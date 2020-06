Ouargla : Mouvement de protestation des habitants de Mekhadma

Des centaines de citoyens de quartier de Mekhadmaà dans la wilaya d’Ouargla ont organisé un rassemblement protestataire et une marche pacifique ce matin, dénonçant la marginalisation et exigeant le développement local, les manifestants ont scandé un certain nombre de slogans appelant à venir en aide a cette zone d’ombre et enquêter sur les projets de la société Cosider, chargée de régler les problèmes d’assainissement dans le quartier.

La marche qui a commencé à partir du quartier de Mekhadma et a traversé la rue principale de la ville de Ouargla et s’est terminée par un stand massif devant le siège de la wilaya, les manifestants ont appelé le wali à se rendre sur le terrain et à découvrir les conditions désastreuses dont la population souffre depuis des années, en particulier ce que l’on a appelé les « catastrophes » et les farces laissées par le travail de la société Cosider en charge des problèmes d’assainissement dans le même quartier.

Les participants à la marche ont déclaré que leur mouvement était pacifique et visait le développement local et n’avait pas de fond politique, demandant au Wali et aux élus d’assumer leurs responsabilités concernant ce qu’ils qualifiaient de « marginalisation et exclusion » pratiquée dans le quartier d’El Mkhadma il y a des décennies.

Rédaction d’Algérie360