Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 14 juin 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 109 nouvelles contaminations au Covid-19 et 7 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 10919, celui des décès à 767 , alors que le total des patients guéris passe à 7606.

Voici les principaux événements de journée du dimanche 14 juin 2020 :

Une autre étoile de l’art algérien s’est éteinte jeudi dernier. Il s’agit de l’artiste peintre Mahjoub Ben Bella. … lire la suite

Le Gouvernement a annoncé, hier, samedi 13 juin, la levée totale du confinement pour 19 wilayas et l’aménagement des horaires de cette mesure pour le reste des wilayas. … lire la suite

Le président du Comité d’experts chargé de la révision constitutionnelle, Ahmed Laraba, a réagi, ce dimanche, aux propos de Farès Mesdour tenus contre lui. … lire la suite

Le bilan quotidien des contaminations au coronavirus a enregistré une légère baisse, ce dimanche, avec 109 nouveaux cas enregistrés lors des dernières 24 heures. … lire la suite

Le Conseil des Ministres a tenu, ce dimanche, une réunion en visioconférence sous la présidence du Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a nommé, hier, samedi 13 juin, le médecin radiologue algéro-américain Elias Zerhouni comme Conseiller spécial à l’Agence nationale de sécurité sanitaire « composée de personnalités scientifiques et d’experts hautement qualifiés ». … lire la suite

L’activiste et journaliste Fodil Boumala a été arrêté, ce dimanche, par les services de sécurité à Alger centre. … lire la suite

Le gouvernement a annoncé, hier, samedi 13 juin, la reprise à partir d’aujourd’hui de certaines activités de transport urbain comme le Tramway dans toutes les wilayas du pays avec le respect des règles de préventions contre le coronavirus (Covid-19). … lire la suite

Le bilan quotidien des guérisons au Coronavirus en Algérie est reparti à la hausse, ce dimanche 14 juin, en passant de 98 cas de guérisons hier à 186 aujourd’hui annonce le porte-parole du Comité scientifique, Dr Djamel Fourar. … lire la suite

Le bilan du Coronavirus du 14 juin en Algérie recense 109 nouveaux cas de contamination, pour 7 nouveaux décès, annonce aujourd’hui à Alger le porte-parole du Comité scientifique, Dr Djamel Fourar. … lire la suite

La nuit dernière a été particulièrement agitée dans la wilaya de Blida, un terrible incendie survenu hier dans une habitation située sur la route de Chréa, dans la wilaya de Blida, rapporte le Soir d’Algérie. … lire la suite

Le juge d’instruction prés du tribunal d’Adrar a placé aujourd’hui le 14 juin l’activiste Mohad Gasmi sous mandat de dépôt, annonce le Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD). … lire la suite

La compagnie aérienne Air Algérie a présenté dimanche, à Alger, son plan de mise en navigabilité de sa flotte d’avions en prévision de la reprise des vols après la levée des mesures de confinement. … lire la suite

Des centaines de citoyens de quartier de Mekhadmaà dans la wilaya d’Ouargla ont organisé un rassemblement protestataire et une marche pacifique ce matin, dénonçant la marginalisation et exigeant le développement local, les manifestants ont scandé un certain nombre de slogans appelant à venir en aide a cette zone d’ombre et enquêter sur les projets de la société Cosider, chargée de régler les problèmes d’assainissement dans le quartier. … lire la suite

Les horaires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques sont ceux fixés par la règlementation en vigueur, soit du dimanche au jeudi, compte tenu des nouvelles mesures de confinement à domicile prévu par le dispositif règlementaire relatif à la prévention et la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), indique un communiqué de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative. … lire la suite

Le chanteur de Aissaoua, Zine Eddine Bouabdallah, est décédé, dimanche matin au centre hospitalo-universitaire, CHU-Dr Benbadis de Constantine (CHUC), à l’âge de 57 ans, a-t-on appris auprès de la direction locale de la culture. … lire la suite

La Chine a enregistré dimanche un rebond des nouveaux cas de Covid-19, renforçant les craintes de résurgence de la pandémie dans le pays où elle a démarré l’an dernier, au moment même où plusieurs pays d’Europe s’apprêtent à rouvrir leurs frontières après avoir constaté un recul de la maladie. … lire la suite

Le Ministre de l’Industrie et des mines, Ferhat Ait Ali Brahim a nommé Mustapha Zikara à la tête de l’Agence Nationale de développement de l’investissement (ANDI). … lire la suite

Les ministres français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et de l’Intérieur Christophe Castaner ont annoncé dans un communiqué commun la levée des restrictions de circulation aux frontières de la France (terrestres, aériennes et maritimes) mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 le 15 juin prochain au matin. … lire la suite

Kamal Sanhadji président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, a souligné que l’agence s’appuiera sur le meilleur de ce qui se trouve dans les systèmes de santé approuvés dans le monde pour la mise en place d’un nouveau système de santé développé offrant des soins de qualité » outre une plus large prévention contre les différentes maladies. … lire la suite

Suite au rapport publié jeudi, dont l’OMS a fait état d’une accélération des nouveaux cas d’infections au coronavirus en Algérie, l’Égypte, le Nigeria, l’Afrique du sud et le Soudan, le gouvernement Algérien semble mécontent et réfute catégoriquement le rapport toute en accusant l’organisation de dépassement de ses prérogatives. … lire la suite

Le Conseil des ministres tiendra, aujourd’hui dimanche sa réunion périodique par visioconférence, présidée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a indiqué samedi un communiqué de la Présidence de la République. … lire la suite