Conseil des Ministres : Tebboune prend de nouvelles décisions

Le Conseil des Ministres a tenu, ce dimanche, une réunion en visioconférence sous la présidence du Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune.

La réunion était axé sur plusieurs secteurs dont l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la pêche et des produits halieutiques, des finances, de l’énergie, de l’industrie et des mines, de l’agriculture et du développement rural et du commerce, ainsi que du développement de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus.

Un communiqué sanctionnant les travaux est revenu sur les décisions prises par le conseil des ministres. En voici les principales décisions du Conseil :

Interdiction d’importation des produits agricoles pendant la saison des récoltes pour protéger la production nationale.

Renforcement du contrôle des factures produits agricoles importés pour éradiquer le phénomène de la surfacturation des importations.

Accélérer l’élaboration du cahier de charges fixant les conditions d’importation des véhicules neufs.

Obligation d’importer les véhicules du pays d’origine.

Renforcement des contrôles dans les hôpitaux.

Mise à disposition d’un avion pour le ministère de la Santé pour les déplacements dans le territoire national afin de surveiller les hôpitaux.

Fermeture immédiate des ports secs non agrées.

Obliger les ports secs agrées à se doter de scanners pour faciliter le travail de contrôle par les Douanes.

Rédaction d’Algerie360