Blida : Un incendie cause la mort d’un enfant de 7 ans

La nuit dernière a été particulièrement agitée dans la wilaya de Blida, un terrible incendie survenu hier dans une habitation située sur la route de Chréa, dans la wilaya de Blida, rapporte le Soir d’Algérie.

L’incendie a coûté la vie à un enfant de 7 ans, l’un des occupants de cette maison ravagée par les flammes, l’enfant a péri asphyxié par la fumée et la chaleur des flammes qui se sont vite propagées à l’intérieur du domicile, précise la même source.

D’après les premiers éléments de l’enquête, sur l’origine de ce feu destructeur, l’incendie a été causé par un court-circuit électrique qui a provoqué une étincelle et la chambre où se trouvait l’enfant a pris feu, tandis que les secours activaient des lances à incendie, les parents et les fréres de l’enfant étaient mis en sécurité et pris en charge par les équipes de secouristes, selon la même source ils ont pu se sauver in extremis.

Les éléments de la protection civile ont pu circonscrire les flammes avant de leur éviter une propagation aux maisons attenantes.

Rédaction d’Algérie360