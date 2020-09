BNA : Ouverture de nouvelles agences de finance islamique dans trois wilayas

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé, aujourd’hui jeudi le lancement de produit de la finance Islamique dans trois autres wilayas.

En effet, la banque publique a précisé qu’il s’agit des agences, relevant du réseau de la banque, établis respectivement au niveau des wilayas de Tissemsilt, Tlemcen et de Tiaret, L=l’activité de finance islamique a été lancée au niveau des agences de Tissemsilt «277», Maghnia « 514 » et Tiaret « 540 ».

Par conséquent, le nombre des agences commercialisant des produits conformes aux préceptes de la Charia Islamique est passé à 28 réparties sur 21 wilayas, a-t-elle annoncé la banque dans un communiqué.

« L’offre de lancement propose à la clientèle neuf produits d’épargne : compte chèque islamique, compte courant islamique, compte épargne islamique, compte épargne islamique « Jeunes », compte d’investissement islamique non restreint et de financement : Mourabaha immobilier, Mourabaha équipements, Mourabaha automobile et Ijara », lit-on dans le communiqué.

Les détails de ces produits ainsi que les simulateurs MOURABAHA et IJARA sont disponibles sur le portail web dédié à la finance islamique au :

www.financeislamique.bna.dz, selon le communiqué.

Rédaction d’Algérie360