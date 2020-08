Rebond spectaculaire du Covid-19 à Annaba : La DSP réagit

Les chiffres font froid dans le dos, une ampleur inquiétante de la pandémie du COVID-19 dans la wilaya d’Annaba, le nombre des cas infectés et hospitalisés a atteint un seuil dramatique et un pic vertigineux depuis plusieurs semaines, selon le dernier bilan annoncé, hier, par la direction locale de la santé. Le nombre de patients diagnostiqués positifs à la Covid-19 à travers le territoire de cette wilaya côtière durant les dernières 24 heures, s’élève à 36 pour un total de 536 cas depuis le début de la pandémie.

En effet, et selon ce qu’a rapporté le quotidien » Liberté », les autorités sanitaires de la wilaya ont vite réagit, la direction de la santé de la wilaya a pris la décision d’ouvrir de nouveaux centres d’accueil dans différentes communes de la wilaya, le Dr Damech Mohamed Nacer, a déclaré pour notre confrère de » liberté : “Nous sommes actuellement en train d’aménager des locaux supplémentaires et de préparer les équipements matériels spécifiques nécessaires, tout en procédant à la désignation des personnels appelés à encadrer ces structures”.

Outre l’ouverture d’autres services, le même responsable a affirmé que les autorités compétentes de la même wilaya procèdent depuis mai dernier au aménagement et d’équipement de plusieurs services des différents établissements de santé que compte la wilaya afin d’assurer la continuité des prises en charge des malades infectés par le virus, notamment les services de pneumologie, de médecine interne, de maladies gastriques et de pédiatrie à l’hôpital d’El-Hadjar, à l’ESH d’El-Bouni, à l’EPH d’Aïn Berda et à l’EPH de Chetaïbi”, ces services qui subissent encore une très forte pression depuis des semaines et cette pression s’accompagne, malheureusement, par de nombreux dysfonctionnements et détérioration de la prise en charge hospitalière.

Pour les autorités de santé de la wilaya d’Annaba, l’accompagnement des staffs médicaux et paramédicaux qui assurent à Annaba la prise en charge des patients touchés par le Covid-19 s’impose comme nécessité pour leur permettre de poursuivre leur action de lutte contre la pandémie, ces staffs médicaux et paramédicaux montrent des signes de début d’états de surmenage qu’il n’est pas possible pour eux de dépasser sans l’accompagnement de leur environnement incluant les citoyens à travers l’observation stricte des règles de prévention d’une part et le soutien moral qui procure une énergie positive à ces staffs, conclue Dr Dameche Mohamed appelant les Annabis à se ressaisir en respectant enfin les mesures de confinement édictées par les pouvoirs publics, affirmant que le défi qui se pose est de remporter la bataille de sensibilisation, et que la victoire face à cette épidémie est tributaire du degré de conscience des citoyens et de la responsabilité individuelle et collective qui leur incombe pour stopper la propagation du nouveau coronavirus.

Rédaction d’Algérie360