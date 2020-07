Alerte Météo : Des records de chaleur à partir d’aujourd’hui sur plusieurs wilayas

L’Office national de la météorologie (ONM) a annoncé, ce mardi, que plusieurs wilayas connaîtront dans les prochains jours à une hausse importante et record des températures à partir d’aujourd’hui jusqu’à vendredi prochain.

En effet, L’Office national de la météorologie (ONM) à révélé que les températures augmenteraient considérablement d’aujourd’hui, mardi, jusqu’à vendredi prochain, et pourraient dépasser les limites de 44 et 46 degrés « à l’ombre » à Relizane, Chlef, Saida et Mascara.

Il devrait également atteindre ou dépasser localement 37 à 43 degrés « à l’ombre » dans la capitale, Oran, Mostaganem, Tipaza, Blida, Boumerdes, Tlemcen, Ain Timouchent, Tissemsilt, Saida, Mascara et Sidi Bel Abbes, et dépassé localement 41 degrés dans la ville de « Tafrawi » à Oran.

L’air chaud se déplacera vers les régions de l’Est à partir de demain, où les températures oscillent entre 35 et 42 degrés localement « à l’ombre » sur Tizi-Ouzou, Bouira, M’sila, Bejaia, Guelma, Skikda, Annaba, El Taref et Constantine.

Quant aux températures sur les régions du sud, elles seront très records et élevées, notamment dans le sud-ouest et au milieu du désert, la température oscillera entre 47 et 48 degrés « à l’ombre » localement, dans les régions de Hassi Messaoud, Adrar et Tindouf notamment, et ce sera de mardi à jeudi.

