Rentrée scolaire, bilan Coronavirus…les nouvelles déclarations de Benbouzid

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderhmane Benbouzid, a confirmé aujourd’hui, mercredi, que la décision de fixer la date de la rentrée scolaire est entre les mains du ministère de l’Éducation, mais en coordination avec le ministère de la Santé et par arrêté du président de la République et du Conseil des ministres.

Le ministre a révélé qu’une réunion a eu lieu entre le ministère et le Comité d’experts, lors de laquelle, tout ce qui avait trait à la question a été présenté, notamment les mesures préventives durant la reprise, ou il a été convenu de diviser les étudiants pendant les cours, entre ceux qui étudient le matin, et ceux qui étudient le soir, en mettant l’accent sur la distanciation physique et le port obligatoire d’un masque.

Concernant les nouveaux bilans de la pandémie, le ministre a déclaré que e l’Algérie n’a pas encore triomphé de l’épidémie et continue son combat contre elle, comme il l’a indiqué lors de son passage en tant qu’invité sur l’émission « Deif El Sabah » sur la première chaîne de radio, que grâce aux efforts des professionnels de la santé et des citoyens, des résultats satisfaisants ont été enregistrés à cet égard.

Dans le même contexte, le Premier responsable du secteur a réitéré son affirmation selon laquelle les chiffres annoncés sont vrais et que cette dynamique doit être préservée, surtout à la lumière de ce que vivent de nombreux pays en raison du nombre élevé de cas infectés.

Rédaction d’Algérie360